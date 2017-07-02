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Fenerbahçe'de Rolan seferberliği

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef Rolan.

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Fenerbahçe'de Rolan seferberliği

Fenerbahçe yönetimi, Kocaman’ın en kısa sürede bitmesini istediği golcü takviyesi için Fransa’ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

İdari menacer Hasan Çetinkaya ile birlikte yöneticiler Önder Fırat ve Ali Yıldırım’ın; Rolan’ın kulübü Bordeaux ile pazarlıkları başlatmak için önümüzdeki günlerde Fransa’ya gitmeleri bekleniyor. Lacivert- Beyazlı kulüp ile, Uruguaylı golcünün transferi için kıran kırana bir pazarlık yaşanacak.

DİEGO LUGANO DEVREDE

Bordeaux, oyuncuyu 10 milyon Euro’nun üzerinde bir bedelle satmak istiyor. Ancak Rolan’ın 1 yılı kalan sözleşmesini uzatmaya yanaşmaması, Fenerbahçe’nin elini güçlendiriyor. Lugano da devrede Fenerbahçe, Diego Rolan’ı ikna etmek için de eski yıldızlarından Diego Lugano’dan yardım alacak.

Tecrübeli savunmacı, vatandaşına Sarı-Lacivertliler’i anlatarak, Kanarya’ya imza atması yönünde tavsiyelerde bulunacak. Yönetim, 24 yaşındaki golcüyle önden anlaşma sağlayarak, Bordeaux ile yapılan pazarlıklarda avantaj elde etmeyi hedefliyor.

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