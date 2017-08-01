Fenerbahçe'de rota yeniden Perez'e döndü

Fenerbahçe kadrosuna yeni santrfor katmak istiyor. Transfer döneminin başından bu yana Arsenal'den Lucas Perez ile ilgilenen sarı lacivertliler, oyuncudan olumlu yanıt alamamıştı.

Perez'in İspanya'ya dönmek istemesi transfere engel olmuştu. Ancak yönetim futbolcuyla temasa geçerek bu düşüncesini değiştirmek istiyor. İspanyol santrforun Arsenal'den ayrılmasına ise kesin gözüyle bakılıyor. Sarı lacivertliler, Serie A'da da araştırma halinde.

Cagliari'den Duje Cop ile ilgilenen yönetim, bu ligden başka adaylar üzerinde de duruyor. Yönetim Serie A'da forma giyen başka santrforlar için de temas kurmaya hazırlanıyor.

ABOUBAKAR DEFTERİ KAPANDI

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Vincent Aboubakar için de fiyat soruşturan sarı lacivertliler, istenen 18 milyon Euro’luk bonservis bedeli üzerine bu defteri kapattı.

Porto ve Lorient kulüplerinde bulunuyor. Sarı lacivertliler kadrosuna en az bir santrfor katabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.