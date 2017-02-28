Fenerbahçe'den Sloukas açıklaması

Euroleague ve Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı Kostas Sloukas sakatlandı.

Fenerbahçe'nin resmi sitesinden yapılan Sloukas'ın sakatlığı ile ilgili açıklama şöyle;

"26 Şubat Pazar günü oynanan Pınar Karşıyaka mücadelesinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen oyuncumuz Kostas Sloukas'ın detaylı sağlık taramaları yapılmıştır.



Yapılan tıbbi değerlendirmelerin sonucunda oyuncumuzun, sol diz menisküs problemi nedeniyle bu hafta içerisinde bir operasyon geçirmesine karar verilmiştir. Kostas'ın tedavi sürecinin tamamlanması ve idmanlara başlayabilmesi için 4-6 haftalık bir süre öngörülmektedir."