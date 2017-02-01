Fenerbahçe'de stat boş salon dolu

Geçen sezon Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final'in finalinde rakibine uzatmalar sonunda kaybederek şampiyonluğun kıyısından dönen sarı-lacivertliler, rakibini bu sezon deplasmanda uzatmaya giden maçta 95-79 yenmeyi başardı.

ZİRVEYİ YAKALAMAK İSTİYOR

CSKA Moskova'nın 17 aylık iç saha yenilmezliğini sona erdiren sarı-lacivertliler, rövanşı da kazanarak THY Avrupa Ligi'nde zirveye yaklaşmak istiyor. THY Avrupa Ligi'nde son 3 maçını da kazanan Fenerbahçe, 20. hafta sonunda 13 galibiyet ve 7 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor.

CSKA DÜŞÜŞTE

CSKA Moskova ise son haftalarda formsuz bir grafik ortaya koydu. İlk 13 haftada sadece 1 kez yenilen Rus temsilcisi, son 7 maçta ise 4 yenilgi aldı. Liderliği aynı galibiyet sayısındaki Real Madrid'e kaptıran CSKA Moskova, İstanbul'da tamamı dolu salonda Fenerbahçe karşısına çıkacak.