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Fenerbahçe'de stat boş salon dolu

Futbolda tribünleri dolduramayan Fenerbahçe basketbolda ise kapalı gişe oynuyor.

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Geçen sezon Berlin'de düzenlenen Dörtlü Final'in finalinde rakibine uzatmalar sonunda kaybederek şampiyonluğun kıyısından dönen sarı-lacivertliler, rakibini bu sezon deplasmanda uzatmaya giden maçta 95-79 yenmeyi başardı.

ZİRVEYİ YAKALAMAK İSTİYOR

CSKA Moskova'nın 17 aylık iç saha yenilmezliğini sona erdiren sarı-lacivertliler, rövanşı da kazanarak THY Avrupa Ligi'nde zirveye yaklaşmak istiyor. THY Avrupa Ligi'nde son 3 maçını da kazanan Fenerbahçe, 20. hafta sonunda 13 galibiyet ve 7 yenilgiyle 4. sırada bulunuyor. 

CSKA DÜŞÜŞTE

CSKA Moskova ise son haftalarda formsuz bir grafik ortaya koydu. İlk 13 haftada sadece 1 kez yenilen Rus temsilcisi, son 7 maçta ise 4 yenilgi aldı. Liderliği aynı galibiyet sayısındaki Real Madrid'e kaptıran CSKA Moskova, İstanbul'da tamamı dolu salonda Fenerbahçe karşısına çıkacak.

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