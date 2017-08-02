Fenerbahçe'de Van der Wiel affedildi

Transferler için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, sürpriz bir gelişme yaşandı.
TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI
Fenerbahçe'de Hollandalı oyuncu Gregory van der Wiel affedildi ve takımla çalışmalara başladı.
TAKIMDA KALDI
Sezon başında kadro dışı kalan ve Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace Swansea City ile görüşen Van der Wiel, istediği teklifleri alamayınca takımda kaldı.
Van der Wiel ile birlikte Fenerbahçe'de Isla, Şener ve Dirar ile birlikte 4 sağ bek oldu. Fenerbahçe'nin geçen sezon başında PSG'den kadrosuna kattığı 29 yaşındaki oyuncunun 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.