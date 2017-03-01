Fenerbahçe'de Vesely de sakatlandı

Çek oyuncu da yarınki maçın kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren Çek oyuncu Jan Vesely, THY Avrupa Ligi'nde Zalgiris ile yarın oynanacak maçın kadrosuna alınmadı.
ZALGİRİS MAÇININ KADROSUNDA YOK
Sarı-lacivertli kulüpten alınan bilgiye göre, antrenmanda ayak bileği burkulan Vesely, başantrenör Zeljko Obradovic tarafından deplasmanda oynanacak Zalgiris maçının kadrosuna dahil edilmedi. Fenerbahçe'de sol dizindeki menisküs nedeniyle ameliyat olacak Kostas Sloukas da karşılaşmanın kadrosunda yer almıyor.