Fenerbahçe'de Volkan Demirel dönemi kapanıyor

Gelecek sezon takımda radikal bir değişim planlayan Sarı-Lacivertli yönetim, Volkan Demirel'le ilgili önemli bir karar aldı.

Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Pierre Webo, Egemen Korkmaz, Gökhan Gönül gibi yaşı ilerlemiş isimlerle sözleşme yenilemeyen Kanarya'da, bu kervana kulübün son dönemdeki sembol ismi Volkan Demirel de ekleniyor.

SÖZLEŞME UZATILMAYACAK

Yönetim, son yıllarda performansıyla çok eleştirilen 36 yaşındaki tecrübeli kalecinin, sezon sonu bitecek kontratını uzatmama kararı aldı. Aralıksız 15 yıl Sarı-Lacivertli formayı giyen kaptan Volkan Demirel'e gelecek sezon Fenerbahçe kalesi teslim edilmeyecek.

'FARKLI BİR GÖREV' TEKLİFİ

Habertürk'ün haberine göre; Başkan Aziz Yıldırım'ın da kulübün mihenk taşlarından biri olan Volkan Demirel ile sözleşme yenilenmemesi kararına katıldığı öğrenildi. Sarı-Lacivertli yönetimin, daha önce Emre Belözoğlu'na yapıldığı gibi Volkan'a da kulüpte saha dışında bir görev teklif etmeyi düşündüğü ifade edildi. Volkan Fenerbahçe'ye 2002-203 sezonunda Kartalspor'dan transfer olmuştu.