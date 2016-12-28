Fenerbahçe'de Volkan yine formayı bırakmadı

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Dick Advocaat, sezonun ilk bölümünde 21 futbolcusuna şans tanıdı.

ZİRVEDE VOLKAN VAR

Fenerbahçe'de 15. sezonunu geçiren Volkan Demirel, teknik direktör Dick Advocaat'ın vazgeçilmezi oldu. Deneyimli file bekçisi, 16 haftanın tamamında maçlara ilk 11'de başladı ve 90'ar dakika forma giydi. Volkan Demirel, bin 440 dakika sahada kaldı.

VOLKAN'I DE SOUZA TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'de ligin ilk bölümünde Volkan Demirel'den sonra en fazla süre alan isim, Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza oldu.

Sezonun ilk 2 haftasını sakatlığı nedeniyle kaçıran De Souza, daha sonra formasını kimseye kaptırmadı. Son 14 maçta ilk 11'de oynayan Brezilyalı oyuncu, bu karşılaşmaların tamamında 90'ar dakika sahada kaldı. De Souza, ilk yarıda bin 260 dakika süre aldı.

Sarı-lacivertlilerde Volkan ve De Souza'yı, savunma oyuncuları takip etti. Bu iki ismin ardından Advocaat, en fazla süreyi Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım ve Simon Kjaer'e verdi.

FUTBOLCULARIN ALDIKLARI SÜRELER

Fenerbahçe'de ligin ilk bölümünde forma giyen futbolcuların oynadıkları maç ve ilk 11'de başladığı karşılaşma sayısı ile aldıkları toplam süreler şöyle: