Fenerbahçe'de yeniden Sow sesleri

UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde sadece elde ettiği bonservis bedeli kadar bonservis harcayabilen ve bu doğrultuda Emmanuel Emenike'yi Olimpiakos'a satan Fenerbahçe'de golcü arayışı için rota Moussa Sow'a döndü.

Geçen sezonun ortasında kolu kırılan Fernandao'nun hala tam anlamıyla sağlığına kavuşmaması nedeniyle elinde sadece Robin van Persie ve 20 yaşındaki Ahmethan Köse bulunan sarı-lacivertli takım, kadrosunu en kısa sürede bir santrforla güçlendirmek istese de bu o kadar kolay görünmüyor.

KİRALANACAK

Bonservisi elinde olan oyuncuların astronomik maaş talebinin yanı sıra yüksek imza bedeli de istemeleri Fenerbahçe'yi zora sokarken, tek çıkış yolu oyuncu kiralamak gibi görünüyor.

AYKUT KOCAMAN DÖNEMİNDE GELMİŞTİ

Son iki yılı şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın bu süreçte yaptığı Mario Gomez ve Vincent Aboubakar transferleri gibi golcü problemini kiralama yoluyla aşmayı planlayan yönetimin, Moussa Sow'u yeniden kiralık olarak takıma katmak için yoğun bir çaba sarf ettiği öğrenildi.

FEDAKARLIK YAPTI

Sezonun sona ermesiyle birlikte takımı Al Ahli'ye dönen Senegalli'nin de yeniden Fenerbahçe forması giyebilmek için yüksek maaşından fedakarlık yaptığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye 2011-2012 sezonunun devre arasında Lille'den transfer edilen Sow, Aykut Kocaman yönetiminde geçen 1.5 yıla 27 gol sığdırmayı başarmıştı.