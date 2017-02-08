Bir kelime bir anı İlhan Cavcav

1 En çok kazanan sporcular Forbes dergisi maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, geçen yılın en çok kazanan sporcularını açıkladı.

2 Fenerbahçe'den Advocaat'a teklif Şekip Mosturoğlu, Aziz Yıldırım'ın Advocaat'a 1 yıllık daha teklif yaptığını, Hollandalı hocanın düşünmek için süre istediğini söyledi.

3 Van Persie: Taytımı düzeltiyordum Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin olay adamı Van Persie, elini şortunun içine taytını düzeltmek için soktuğunu söyledi.

4 Tosic: Van Persie eşime küfretti Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Tosic, Van Persie ile aralarında geçen gerginliğin nedenini arkadaşlarına anlattı.

5 Tolga'dan F.Bahçelilere: Şikeciler Tolga Zengin'in olaylı derbinin ardından soyunma odası koridorunda Fenerbahçeli futbolculara ''şikeciler'' dediği ortaya çıktı.

6 Mehmet Topal'dan Caner'e: Biz arkadaş değil miyiz Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olayların ardından Mehmet Topal, Caner Erkin'i arayarak yaşananlar hakkında konuştu.

7 PFDK olaylı derbi sonrası ceza yağdıracak PFDK'nın Tosic'e 7, Van Persie'ye 2, Şenol Güneş'e de 1 maç men cezası vereceği öğrenildi.

8 Rıdvan Dilmen'den Şenol Güneş açıklaması Rıdvan Dilmen, Şenol Güneş'in kendisi hakkında "Bazı arkadaşların yaptığı 'şeytanlığı' ben yapmak istemiyorum." demeçlerine cevap verdi.

9 İşte Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün yapılan kura çekiminin ardından çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.