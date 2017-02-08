Fenerbahçe'den Advocaat'a teklif

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, FB TV'de yayınlanan Günaydın Fenerbahçe programında önemli konulara açıklık getirirken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat konusunda da önemli bir itirafta bulundu.
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan teknik direktör Dick Advocaat hakkındaki söylentilere açıklık getiren Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, tecrübeli hocayla 1 yıl uzatmak istediklerini söyledi.
1 YILLIK TEKLİF YAPTI
Şekip Mosturoğluyaptığı açıklamada, ''Başkan Advocaat'tan 1 yıl uzatmasını istedi, Advocaat kolay bir karar olmadığını ve düşüneceğini söyledi'' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.