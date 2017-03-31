F.Bahçe ve G.Saray'dan başsağlığı mesajı

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Halit Akçatepe, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Alınan bu üzücü haberin ardından sarı-lacivertli kulüp, Fenerbahçeliliğiyle bilinen usta oyuncu için resmi internet sitesinden başsağlığı mesajı yayınladı.

İşte o mesaj:

İŞTE RESMİ SİTEDEN YAYINLANAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türk sinema ve tiyatrosunun unutulmaz sanatçılarından, Hababam Sınıfı’nın “Güdük Necmi”si, bir çok değerli eserde rol almış, milyonların sevgilisi büyük usta Halit Akçatepe’nin vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Usta oyuncu merhum Halit Akçatepe’ye Allah’tan rahmet, başta ailesi olmak üzere, merhumun sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileriz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

GALATASARAY'DAN DA BAŞSAĞLIĞI MESAJI

"Türk sinemasının değerli ismi Halit Akçatepe’nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Oynadığı filmlerle Türk halkının gönlünde sarsılmaz bir yer edinen Akçatepe, aynı zamanda Türk sinemasının gelişimine büyük katkı veren isimlerden oldu. Oyunculuğu ile yüzümüzde hiçbir zaman silinmeyecek bir tebessüm bırakan Halit Akçatepe eserleriyle daima anılacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle Merhum Halit Akçatepe’ye Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz."