Fenerbahçe'den Enes Ünal atağı

Bu sezon hem lig hem de Avrupa'da büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe yeni sezon için kolları sıvamış durumda... Robin van Persie ve Fernandao'yu gözden çıkaran sarı- lacivertliler, Twente'de forma giyen Türk golcü Enes Ünal'ı gözüne kestirdi.

BÜYÜK ÇIKIŞ YAKALADI

Bonservisi İngiliz kulübü Manchester City'de olan ve Hollanda Ligi'nde Twente formasını giyen 20 yaşındaki futbolcu bu sezon gösterdiği müthiş performansla dikkatleri çekiyor.

Ligde 24 maça çıkan ve 12 gol kaydeden Enes Ünal'ın daha büyük hedefler için sezon sonunda Twente'den ayrılacağı konuşuluyor. Şu anda Manchester City kadrosunda kendisine yer bulması mümkün olmayan genç yıldız için Fenerbahçe önümüzdeki günlerde resmen harekete geçecek.

2 YILLIK KİRALIK FORMÜLÜ

Yönetimin Enes Ünal'ı satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralamayı düşündüğü gelen bilgiler arasında. Bursaspor altyapısında yetişen milli oyuncunun yeniden Türkiye'de oynama fikrine nasıl yaklaşacağı ise merak konusu.

2015 yılında Bursaspor'dan 3 milyon Euro karşılığında Manchester City'ye transfer olan Enes Ünal sırasıyla Genk, NAC Breda ve Twente formalarını kiralık olarak giydi.

Türk futbolunun en önemli genç yetenekleri arasında yer alan Enes Ünal, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in de gözdesi. Genç yıldız genç yaşına rağmen 3 kez A Milli Takım formasını giymeyi başardı.