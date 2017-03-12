Fenerbahçe'den Etobo atağı

Fenerbahçe scout ekibinin bir süre önce Feirense-Benfica maçında izleyip hayran kaldığı Feirenseli Oghenekaro Etebo ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. 21 yaşındaki Nijeryalı kanat+orta saha oyuncusu ile Fenerbahçe'nin 20 Mart'ta masaya oturacağı öne sürüldü.

LONDRA'DA GÖRÜŞME YAPILACAK

Nijerya Milli Takımı'nın 23 ve 27 Mart'ta Senegal ve Burkino Faso ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edilen Etebo ile sarı-lacivertliler milli takım kampında masaya oturacak. Sarı-lacivertli bir yöneticinin, 20 Mart'ta Londra'da Crowne Plaza'da toplanacak olan Nijerya Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan genç yıldız için bu otele gideceği ve görüşme yapacağı iddia ediliyor. Aynı yöneticinin iki hazırlık maçını da izleyeceği ve Etebo'yu yakın markaja alacağı belirtiliyor.

LEİCESTER CİTY

Kulübü ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunan yetenekli oyuncu, Portekiz'de bu sezon 17 karşılaşmada forma giyerken 1 gol, 1 asist üretti. 'Yeni Pogba' olarak lanse edilen Etebo'yu Arsenal ve Leicester City'nin de takip etmesi nedeniyle Fenerbahçe'nin elini çabuk tutmak istediği vurgulandı.

Bu arada geçiğimiz iki sezon F.Bahçe'nin almak istediği PSG'nin 10 numarası Hatem Ben Arfa'ya Milan ve Roma'nın talip olduğu öne sürüldü. Le Parisien gazetesi, PSG'nin 30 yaşındaki yıldız için 20 milyon euro talep ettiğini yazdı. Ancak bu sezon sadece 5 kez ilk 11'de şans bulan 30 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılmaya karar verdiği de duyuruldu.