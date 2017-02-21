Fenerbahçe'den Hamza Hamzaoğlu atağı

Sarı-Lacivertli ekipte sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat, yönetimin "Kal" teklifine rağmen şok bir karar aldı.

Yönetim yerine gelecek isim konusunda adayları belirledi...

SEZON SONUNDA GİDECEK

'Her şeyin tek sorumlusu' olarak gösterilmekten rahatsız olan Advocaat sezon sonu görevi bırakmayı düşünüyor.

İLK ADAY HAMZA HAMZAOĞLU

Fenerbahçe'de ilk hoca adayı Hamza Hamzaoğlu...

Başarılı teknik adam, Galatasaray'ı çalıştırdığı dönemde küçüklüğünden beri Fenerbahçe taraftarı olduğunu açıklamıştı.

Hamzaoğlu, ''Galatasaray’a ilk gittiğim gün kulübün dergisi benimle röportaj yaptı. Derginin yazarı önceki dergilerden araştırmış ve bana ‘Siz çocukluğunuzda Fenerbahçeli miydiniz?’ dedi. Ben de küçükken Fenerbahçeliydim’ dedim. İnkar mı edeyim? Ben hep Galatasaraylıydım mı diyeyim? Gerçekler neyse kimseden çekinmeden konuşmak lazım” demişti.

DİĞER ADAY KOCAMAN

Sarı-lacivertlilerde bir diğer hoca adayı ise Ayku Kocaman.

Konyaspor'da geçtiğimiz sezonu aratan bir performans sergileyen tecrübeli çalıştırıcının sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.