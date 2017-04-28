Fenerbahçe'den Konoplyanka atağı

Listesindeki isimleri elden kaçırmamak için şimdiden çalışmalara başlayan Fenerbahçe, Ukrayna futbolunun önemli yıldızlarından Yevhen Konoplyanka için kolları sıvadı.

Bonservisi Sevilla'da olan ve bu sezon Schalke'de kiralık oynayan 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Fenerbahçe'nin ciddi girişimde bulunduğu belirtildi.

KİRALIK OLARAK ALACAKLAR

Ukrayna basını, Fenerbahçe'nin Konoplyanka'yı kiralık da olsa bünyesine katmak istediğini yazarken, Schalke'nin Genel Menajeri Christian Heidel de, yıldız futbolcunun bonservisini almayı düşünmediklerini açıkladı.

Her iki kanatta da oynayabilen Konoplyanka üstün tekniğinin yanı sıra süratiyle de biliniyor.

BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

Beşiktaş geçen sezonun başında Ukraynalı yıldızı transfer etmek için büyük çaba sarf etmiş, ancak İspanyol devi Sevilla Konoplyanka'yı renklerine bağlamıştı.