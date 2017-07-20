Fenerbahçe'den Lucas Lima girişimi

Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki Lucas Lima'yı yeniden gündemine aldı

2 GOL 8 ASİST

Forvet arkası pozisyonunda görev yapan Lucas Lima 4 sezondur Santos forması giyiyor. Lima bu sezon Santos'ta 26 maçta oynadı ve 2 gol-8 asistlik performans sergiledi.

Lukas Lima'nın en şık hareketleri ve golleri - İZLE

MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR

Brezilyalı futbolcu, Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerindeyse biri ilk 11 olmak üzere 7 maçta oynadı, 1 gol attı.

Öte yandan Fenerbahçe, Arsenal'den Lucas Perez başta olmak üzere geniş bir forvet listesiyle de santrfor arayışlarına devam ediyor.