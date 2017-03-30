Fenerbahçe iki genç oyuncunun peşinde

Gelecek yılın kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, Ukraynalı Ruslan Malinovsky ve AZ Alkmaar forması giyen 1999 doğumlu Oğulcan Sadiroğlu'nu transfer etmek için girişimlere başladı.
BELÇİKA HAREKATI
Hürriyet'in haberine göre; Fenerbahçe’nin sürpriz transfer girişimi Belçika’dan. Genk takımında oynayan Ukraynalı Ruslan Malinovsky'ı gündemine alan sarı lacivertliler 23 yaşındaki oyuncuyu izledi ve beğendi.
Bonservisi elinde bulunan genç oyuncu için sarı lacivertliler girişimlerini sürdürüyor.
OĞULCAN SADIROĞLU İÇİN GÖRÜŞTÜLER
Fenerbahçe, Emre Mor'un da menajeri olan Muzzi Özcan ile Oğulcan transferi için görüştü.
Muzzi Özcan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile bir araya geldi. Söz konusu görüşmede, AZ Alkmaar forması giyen 1999 doğumlu Oğulcan Sadiroğlu'nun sarı-lacivertli kulübe transferi konuşuldu.