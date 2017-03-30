Dursun Özbek: Hakan FETÖ'cü olduğu için üyeliğini kaybetti

1 Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e bir gönderme daha Aykut Kocaman, Ömer Ali Şahiner'i A Milli Takım kadrosuna almayan Fatih Terim'e, "Bunu bana izah edemez" diyerek tepki gösterdi.

2 Messi: Hakemin annesine değil havaya küfrettim Hakeme küfrettiği gerekçesiyle 4 maç ceza alan Lionel Messi, verdiği savunmada havaya doğru küfrettiğini söyledi.

3 Fenerbahçe'den tarihi tazminat davası Fenerbahçe şike davasında yaşananların ardından 250 milyon Euro'luk dava açmaya hazırlanıyor.

4 Emre Can Cisse'nin unutulmaz roket golünü attı - İZLE Sadio Mane ile Emre Can, Papiss Cisse'nin Chelsea karşısında efsane olan roket golünü atmayı denedi ve kazanan Emre Can oldu.

5 İtalyanlardan Oğuzhan atağı Roma'nın, Oğuzhan Özyakup için 13 milyon Euro'yu (51 milyon lira) gözden çıkardığı, Fikret Orman'ın ise 20 milyon Euro istediği öğrenildi.

6 Fenerbahçe iki genç oyuncunun peşinde Önümüzdeki sezon kadroda köklü değişikliğe gidecek olan Fenerbahçe, transferde genç oyunculara yöneldi.

7 Fikret Orman'dan Emre Mor açıklaması Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, milli futbolcumuz Emre Mor'un transfer gündemlerinde olmadığını söyledi.

8 Samuel Eto'o: Terör her yerde var Terörün her yerde olduğunu söyleyen Eto'o, ''Türkiye bence Fransa ya da Almanya’dan daha tehlikeli bir ülke değil'' dedi.

9 Ronaldo kendisine benzemeyen büstünü görünce şaşırdı Cristiano Ronaldo, adının Portekiz'deki Medeira Havaalanı'na verildiği törende kendisine benzemeyen büstünü görünce şok oldu.