Fenerbahçe'den Mario Gomez atağı

Fenerbahçe gelecek sezona yönelik flaş bir transferin peşinde.

NTV Spor'un haberine göre; Sarı lacivertliler sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Wolfsburg'a transfer olan Mario Gomez'i kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

GOMEZ'E HABER GÖNDERİLDİ

Yönetim bu transfer için aracılar kanalıyla Alman golcüye haber gönderdi.

Gomez cephesinden henüz net cevap gelmezken, sarı-lacivertliler futbolcunun Almanya'dan ayrılıp Türkiye'ye dönmeye yeşil ışık yakması halinde resmi görüşmelere başlayacak.

BU SEZON 9 GOL ATTI

Mario Gomez bu sezon Bundesliga'da oynadığı 24 maçta 9 gol attı. Deneyimli futbolcu ligde oynadığı son 3 maçta da fileleri havalandırarak çıkış yakaladı.

Mario Gomez önceki sezon Beşiktaş formasıyla attığı 26 golle Spor Toto Süper Lig'in gol kralı olmuştu.

AZİZ YILDIRIM CANER'LE GÖKHAN'IN RÖVANŞINI ALACAK

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bu transferi bitirip Gökhan Gönül ve Caner Erkin'i transfer ederek kendisini zor duruma düşüren Fikret Orman'dan da rövanşı almak istiyor.



