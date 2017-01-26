Fenerbahçe’den Mehmet Ekici açıklaması

Ekici’nin kulübüne 3 milyon Euro teklif yaptığı yönündeki haberleri yalanlayan sarı-lacivertli kulüp, internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bazı internet mecralarında ve sosyal medyada, kulübümüzün Mehmet Ekici ile ilgili fiyat arttırarak, futbolcunun kulübüne 3 milyon Euro teklif ettiğine dair asılsız haberler yer almaktadır. Kulübümüzün bahse konu futbolcu ile ilgili son teklifi 2 milyon Euro olup, bunun dışında bir teklif yapılmamıştır. Dolayısıyla söz konusu haberler yalandır."