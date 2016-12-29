Fenerbahçe'den Mehmet Ekici atağı

Fenerbahçe'nin Galatasaray'la anlaştığı söylenen Mehmet Ekici'ye Avni Aker'deki maçtan sonra transfer teklifinde bulunduğu ortaya çıktı.

AATIF'LA TAKAS EDELİM

Sarı-lacivertli yönetim, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuyu devre arasında takas yoluyla transfer etmeyi planlıyor.

Yönetim, Ersun Yanal'ın beğendiği Faslı futbolcu Aatıf'ı Trabzonspor'a verip 26 yaşındaki futbolcuyu almanın hesaplarını yapıyor.

2 MİLYON 200 BİN EURO İSTEDİ

Mehmet'in sözleşme uzatmak için 2 milyon 200 bin euro istemesinin ardından Başkan Muharrem Usta'nın kurmaylarıyla bir görüşme yaptığı ve yeni bir formül geliştirdiği kaydedildi.

TAKAS EDELİM YOKSA BEDAVA GİDER

Buna göre, Trabzonspor'da tecrübeli oyuncunun sezon onunda bedava gitmemesi için takas yoluyla devre arasında satılmasının ve bu şekilde zarar edilmemesinin en uygun hamle olacağına karar verildi.