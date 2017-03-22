Fenerbahçe'den Mesut Özil atağı

Gelecek yıl güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'nin, Arsenal ile kontratının bitmesine 1 yıl kalan Mesut Özil'i transfer etmek istediği öne sürüldü.

VAN PERSİE'NİN MAAŞI MESUT'A VERİLECEK

İngiliz The Telegraph'da çıkan haberde; Arsenal'in kontrat tekliflerini reddeden Mesut Özil'i bedava kaybetmek istemeyen Arsene Wenger'in gelen teklifleri dinleyeceği yazıldı. Fenerbahçe'nin uzun süredir Mesut Özil ile ilgilendiği ve Türk yıldıza yıllık 6 milyon Euro net maaş önereceği bilgisi verildi.

EVLENİP İSTANBUL'A YERLEŞECEK

Sarı lacivertli kulübün Robin van Persie'yi bu yaz satmak istediği, buradan doğacak kontrat boşluğuyla Mesut Özil'i transfer etmeyi düşündüğü kaydedildi. Mesut Özil'in önümüzdeki günlerde Türkiye güzeli seçilen kız arkadaşı Amine Gülşe ile bir ilişkisi olduğu, evlenmeyi planladığı ve İstanbul'dan 6 milyon Euro'ya bir villa almayı planladığının altı çizildi.

F.BAHÇE YÖNETİMİ İLETİŞİME GEÇTİ

Fenerbahçe'nin, Mesut Özil'in İstanbul'a yerleşme planlarından haberdar olduğu ve bunun üzerine iletişime geçtiği yazıldı.

BÜYÜK KULÜPLERDEN TEKLİF YOK

Haberde ayrıca, Arsene Wenger'in Mesut Özil'i kötü performansı ve düşük fizik gücü nedeniyle 15 Şubat'taki 5-1'lik Bayern Münih maçından beri ilk 11'e almadığı yazılarak, Alexis Sanchez'in aksine Türk yıldıza herhangi bir büyük kulüpten teklif gelmediği ifade edildi.