Fenerbahçe'den Panathinaikos'a 21 sayı fark

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği Yunan ekibi Panathinaikos Superfoods'u 84-63 mağlup etti.

FENER İLK 5 DAKİKADA ÖNE GEÇTİ

Karşılaşmaya Nunnally'nin üçlüğüyle başlayan Fenerbahçe, kısa sürede farkı açmayı başarsa da Panathinaikos Superfoods, Singleton'un basketleriyle sarı-lacivertlileri yakalamayı başardı. Mücadelenin 5. dakikası Fenerbahçe'nin 13-10 üstünlüğüyle geçildi.

2. ÇEYREKTE FARK AÇILDI

Datome'nin basketleriyle üstünlüğünü koruyan Fenerbahçe, Ahmet Düverioğlu'nun son saniyede bulduğu basketle farkı çift haneye yükseltti ve ilk periyotu 27-16 önde tamamladı. İkinci çeyrekte sert savunma yapan Fenerbahçe, 7-0'lık bir seri yaparak 13. dakikada 18 sayılık (34-16) farka ulaştı. Rakibinin hücumda yaptığı hataları iyi değerlendiren ev sahibi ekip, 16. dakikada Sloukas'ın basketiyle farkı 20 sayıya (42-22) çıkardı. Panathinaikos Superfoods'un yaptığı top kayıpları sonrasında hızlı hücumlarla sonuca giden sarı-lacivertliler, ribauntlarda da etkili oldu ve soyunma odasına 44-28 önde gitti.

4 DAKİKADA 10-0 LIK SERİ

Ali Muhammed'in üçlüğüyle üçüncü çeyreğe başlayan Fenerbahçe, Nunnally'nin üç sayılık basketiyle farkı 21 sayıya (54-33) çıkardı. Hızlı hücumlarla skor üreten Panathinaikos Superfoods, 28. dakikada farkı 14 sayıya (56-42) indirdi. Karşılaşmanın bu bölümünde Yunan ekibi daha rahat sayı bulmayı başarsa da Fenerbahçe, üçüncü çeyreği 60-45 üstünlükle bitirdi. Son çeyreğe peş peşe basketlerle başlayan Fenerbahçe, 4 dakika içinde 10-0'lık seriyle farkı 25 sayıya kadar (70-45) çıkardı. Rakibinin basketlerine karşılık vermekte zorluk çekmeyen ev sahibi ekip, karşılaşmayı 84-63 kazandı.