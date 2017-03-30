Fenerbahçe'den tarihi tazminat davası

Fenerbahçe, Başkan Aziz Yıldırım başta olmak üzere Fenerbahçeli diğer yöneticiler için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın beraat kararının onanmasını talep etmesi sonrası yeni hareket planını belirlemeye başladı.

TARİHİ TAZMİNAT DAVALARI BAŞLIYOR

Ayrıca CAS'ın da Trabzonspor'un yaptığı başvuruyu reddetmesi sonrası Fenerbahçeliler'in eli iyice güçlenmiş oldu.

Star gazetesinde yer alan haberde; Yönetimin şimdi tarihi tazminat talepleri için harekete geçtiği ve toplam 250 milyon euroyu bulacak davalar açacağı öğrenildi.

Sarı-Lacivertliler öncelikle Avrupa'ya gitmeyi hak ettikleri dönemde UEFA tarafından kupalarda oynatılmamaları nedeniyle futbolun Avrupa'daki patronundan tazminat talep edecek. Kanarya'nın UEFA'ya 120 milyon euroluk maddi ve manevi tazminat davası açmak için gerekli hazırlıklara başladığı ifade edildi.

KİŞİLERE DE DAVA AÇILACAK

Fener sadece UEFA'ya hesap sormakla kalmayacak. Aynı zamanda Kanarya'nın şike iddiası dolayısıyla Avupa'ya gitmesini engelleyen o dönemki Federasyon Başkanı Mehmet Ali Aydınlar ve yönetimindeki isimlere karşı tek tek büyük davalar açacak.

Toplam olarak 100 milyon euronun üzerinde dava açacak Fenerbahçe kulübü ilerleyen zamanlarda bu rakamı daha da arttırmayı planlıyor. Toplam rakamın 250 milyon euroya çıkacağı belirtiliyor.