Fenerbahçe'den Trabzonspor'a bir teklif daha

Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Mehmet Ekici ile her konuda anlaşma sağladı.

ANLAŞMA 3 YILLIK

Sarı-lacivertli yönetim, Mehmet Ekici ile sezon sonunda geçerli olmak üzere 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Bu transfer için Trabzonspor'a yeni bir teklif sunan sarı-lacivertliler, bordo-mavili ekibin kabul etmesi durumunda Ekici'yle 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

2.5 MİLYON EURO'YA ÇIKARILDI

Transferde mutlu sona ulaşmak isteyen yönetim, Trabzonspor'a da yeni bir teklif sundu. Daha önce 2 milyon Euro bonservis bedeli öneren sarı- lacivertliler, bu rakamı 2.5 milyon Euro'ya çıkarttı.

Sözleşmesi 4 ay sonra bitecek bir oyuncu için Fenerbahçe'nin önerdiği yeni rakam karşısında Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta'nın nasıl bir karar vereceği merak konusu...