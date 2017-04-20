Fenerbahçe'den Yunanistan'da bir zafer daha

THY Euroleague'de Fenerbahçe, deplasmanda Panathinaikos'u 80-75 mağlup etti ve play-off serisinde 2-0 öne geçti.
Serinin ilk maçını da 71-58 kazanan sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından durumu 2-0'a getirerek büyük avantaj yakaladı.
Maçın en skorer oyuncusu sarı-lacivertli formayla 25 sayı kaydeden Bogdanovic olurken, Udoh'un 22 sayısı galibiyette önemli rol oynadı.
FİNAL FOUR'A BİR ADIM KALDI
11 yıldır OAKA'da Türk takımlarına yenilmeyen Panathinaikos, 3 gün içinde Fenerbahçe'ye 2 kez mağlup oldu.
3 galibiyete ulaşacak takım İstanbul'da düzenlenecek Dörtlü Final'e yükselecek. İki takım arasındaki serinin üçüncü maçı, 25 Nisan Salı günü Ülker Sports Arena'da oynanacak.
Gerek duyulması halinde serinin dördüncü maçı İstanbul'da, beşinci maçı ise Yunanistan'da olacak.