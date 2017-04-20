Fenerbahçe'den Yunanistan'da bir zafer daha

Advocaat ve kurmayları, son haftalarda formsuz olan Muslera'nın zayıf yönlerini futbolcularına izletiyor.

Futbol analiz şirketi IFC Stat, son 1 yıldaki maç kazanma oranlarına göre dünyanın en başarılı hocalarını belirledi.

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Eto'o'ya göre ligin en iyi futbolcusu

Eto'o, Doğukan Sinik'in çok yetenekli bir isim olduğunu, Antalya'nın genç futbolcuyu 3 yıl sonra 60 milyon Euro'ya satabileceğini söyledi.