Fenerbahçeli Elif'in milli takım kararı

Manchaster City gibi bir çok ünlü kulübün scoutları tarafından takip edilen ve yetenekleriyle izleyenleri büyüleyen Makedon Türklerinden Elif Elmas için TFF'nin yaptığı girişimlerden olumlu sonuç alamadığı ortaya çıktı.

FATİH HOCA YARDIMCILARINA İZLETTİ

Teknik direktör Fatih Terim tarafından bu sezon üç dört kez yardımcıları tarafından takip ettirilen genç yeteneğin Ay-Yıldızlı formayı giyme konusunda şartlara haiz olmadığı belirlendi.

Elif Elmas'ın en şık hareketleri - İZLE

Fenerbahçe, Makedonya'nın süper genci Elif Elmas'ı transferini bitirmek için İstanbul'a getirdi. Elif Elmas için Fenerbahçe'nin yanı sıra, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de girişimde bulunmuştu. Yeni Emre Mor'ları keşfetmek için kurmaylarıyla birlikte Avrupa'yı didik didik eden Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Makedonya'daki Türk asıllı futbolcu için kolları sıvadığı ortaya çıktı.

ABDULLAH ERCAN RAPOR HAZIRLAMIŞTI

Milli patronun Makedonya U21 Takımı'nın formasını giyen Türk asıllı Elif Elmas için tıpkı Emre Mor operasyonunda olduğu gibi gizli bir operasyon sürdürdüğü bilgisine ulaşıldı. Terim, Danimarka futbol federasyonun elinden aldığı Emre Mor operasyonunun bir benzerini Elif Elmas için yürütürken, milli patronun bu konudaki bir numaralı yardımcısı Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Ercan olduğu, Ercan'ın genç oyuncuyla ilgili hazırladığı rapordan sonra federasyonun resmi işlemler için hamleler yaptığı öğrenildi.

MAKEDONYA A MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI

Ülkesi Robotnicky takımında forma giyen 18 yaşındaki Elif Elmas aynı zamanda Makedonya'da alt yaş milli takım kategorilerinde de görev yaptı. Eljif Elmas, genç yaşına rağmen 11 Haziran 2017 tarihinde İspanya karşısında ilk kez Makedonya A Milli Takım formasını terletti.

TÜRKİYE İÇİN OYNAYAMAYACAK

Makedonya'da uzun yıllardır yaşayan Türk ailelerinden birinin oğlu olan Eljif Elmas için araştırmalar sonucunda Ay-Yıldızlı takımda oynayamayacağı sonucuna ulaşıldı.

Milli takımda tercihini Makedonya'dan yanan kullanan Eljif Elmas, Fenerbahçe'de de yabancı statüsünde forma giyecek.