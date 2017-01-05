Fenerbahçeli Ertuğrul takımdan ayrılmak istiyor

Devre arası transfer döneminde sarı-lacivertlilerde bir ayrılık daha gerçekleşecek gibi gözüküyor.

ERTUĞRUL GİTMEK İSTİYOR

Fenerbahçe'nin müzmin yedeği kaleci Ertuğrul Taşkıran ayrılmak için bir kez daha izin istedi.

Artık 27 yaşına geldiğini ve yedek oturmak istemediğini belirten Ertuğrul, "Fenerbahçe'yi çok seviyorum ama kariyerimi kulübede geçirmek istemiyorum" diyerek anlayış beklediğini ifade etti.

KONYASPOR VE SİVASSPOR İSTİYOR

Sarı-lacivertli takımda 3. kaleci konumundaki Ertuğrul Taşkıran'ı Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor'un yanı sıra yeniden Süper Lig'e çıkmak için mücadele eden Sivasspor kadrosuna katmak istiyor.