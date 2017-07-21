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Fenerbahçeli Ertuğrul Taşkıran Boluspor'da

Fenerbahçeli Mahmut Ertuğrul Taşkıran, TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor'la anlaştı.

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Fenerbahçeli Ertuğrul Taşkıran Boluspor'da

Fenerbahçe Kulübü, futbolcusu Mahmut Ertuğrul Taşkıran'ın transferi konusunda Boluspor ile her konuda anlaşma sağlandığını bildirdi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz altyapısından yetişen ve 2010-2011 futbol sezonundan bu yana sarı- lacivertli formamızı giyen Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Boluspor ile resmi sözleşme imzalayacaktır. Mahmut Ertuğrul Taşkıran'a bugüne kadar sunmuş olduğu hizmetler için teşekkür ediyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

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