Fenerbahçeli futbolculardan anlamlı ziyaret

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre çocuklara moral ziyaretinde bulunan Volkan ve Valbuena, onlara isimlerinin yazılı olduğu formaları hediye etti.

Hastalar hakkında doktorlardan ve ailelerinden bilgi alan sarı-lacivertli futbolcular, aynı zamanda onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"ONLARIN MUTLULUĞU ÇOK ÖNEMLİ"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Volkan Demirel, "Öncelikle bizleri buraya davet ettikleri için teşekkür ediyorum. Ufak da olsa minik kardeşlerimize moral verebildiysek, yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bizlere. Onların mutluluğu her şeyden önemli." ifadelerini kullandı.

Fransız oyuncu Valbuena ise "Çocukları ziyaret ettiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Yanlarında olduğumuzu onlara hissettirmemiz gerekiyor. Zaman zaman onlarla beraber olmalıyız. Bu fırsatı yakalayıp çocuklarla bir araya geldiğimiz için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.