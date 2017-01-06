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Fenerbahçeli Kalinic'e 3 maç men cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu Nikola Kalinic'e 3 maç men cezası verdi.

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Fenerbahçeli Kalinic'e 3 maç men cezası

Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Anadolu Efes maçında hakemin üzerine yürüyen Kalinice verdiği cezayı açıkladı.

3 MAÇ MEN VE PARA CEZASI

TBF'den yapılan açıklamaya göre kurul, ligde Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanan maçta hakemin üzerine yürüyen ve olumsuz ifadeler kullanan Nikola Kalinic'in 3 maç men ve 5 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Spor Toto Basketbol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Odeabank ise Darüşşafaka Doğuş ile oynanan maçta taraftarlarının kötü tezahüratı gerekçesiyle 10 bin lira para cezası aldı.

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