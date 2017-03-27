Fenerbahçeli Kjaer milli maçta sakatlandı

Fenerbahçeli Kjaer, Romanya-Danimarka maçının ilk yarısında aldığı dirsek darbesi nedeniyle devre arasında oyundan çıktı.

MAÇI TAMAMLAYAMADI

Adalesinde yırtık bulunan Simon Kjaer, Fenerbahçe'de 2 haftadır görev almamasına rağmen Danimarka Teknik Direktörü Age Hareide tarafından davet almış ve ilk 11'de forma şansı bulmuştu.

Kjaer'in Danimarka basın danışmanı Lars Hendel, sosyal medya hesabından Kjaer'in yüzüne aldığı darbe nedeniyle oyunu terkettiğini yazdı. Kjaer'in sağlık durumu ile ilgili açıklamanın maç sonunda yapılması bekleniyor.