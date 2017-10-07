Fenerbahçeli taraftarlar TFF'yi protesto etti

TFF'nin Riva'daki tesislerinin önünde toplanan bir grup sarı-lacivertli taraftar, hakem kararlarını protesto ederek federasyon yönetimini istifaya davet etti.

TFF'Yİ PROTESTO ETTİLER

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinin önünde toplanan Fenerbahçeli bir grup taraftar, hakem kararlarını protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.

TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin önünde toplanan yaklaşık 50 taraftar, TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetimine yönelik tepkilerini dile getirdi.

"YETER YILDIRIM DEMİRÖREN YETER"

Sarı-lacivertliler, güvenlik önlemleri eşliğinde yaklaşık 30 dakika süren gösteride, "Yeter Yıldırım Demirören yeter", "Yönetim istifa" diye tempo tuttu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, ayrıca federasyon binasının önüne "TFF istifa" yazılı siyah çelenk bıraktı. Taraftarlar, daha sonra olaysız bir şekilde tesislerden ayrıldı.