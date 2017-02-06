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Fenerbahçeli yöneticinin kafası yarıldı

Beşiktaş-Fenerbahçe maçında koridorlarda yaşanan arbededen dolayı sarı-lacivertli kulüp şikayetçi olacağını duyurdu.

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Fenerbahçeli yöneticinin kafası yarıldı

Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin devre arası ve maç sonunda stat koridorlarında büyük arbede yaşandı. 

Bu olaylarda Fenerbahçeli yönetici Hasan Çetinkaya'nın kafası yarıldı. Yöneticiye olay yerinde dikiş atıldı.

F.BAHÇE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş maçında Vodafone Arena Stadı’nda yaşanan olaylar nedeniyle 6222 no’lu yasadan savcılığa suç duyurusu yapacağını bildirdi.

ŞENOL GÜNEŞ'TE ŞİKAYET EDİLECEK

Sarı lacivertli yönetim, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, tünelde oyuncularına saldıran rakip futbolcular ve televizyondaki canlı yayında yaptığı yorumlar nedeniyle eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmak için hazırlık yapıyor.

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