Fenerbahçe'nin 4. yıldız fotoğrafı

2017-2018 sezonunun hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren sarı-lacivertliler, Fenerbahçe armasının etrafına dizilerek poz verdi.

4. YILDIZ TOTEMİ

Bu sezon şampiyon olması durumunda 4. yıldızı takacak olan Kanarya, böylece ilk totemini yapmış oldu.

3 yıldır 19. şampiyonlukta kalan ve bir türlü 4. yıldızı takamayan sarı-lacivertliler, bu sezon ipi göğüsleyen taraf olmak istiyor.

G.SARAY GİBİ YAPMADILAR

Öte yandan hatırlanacağı gibi Galatasaraylı futbolcular da 3 sezon önce yıldız şeklindeki kek kalıbının içine girerek poz vermiş ve uzun süre gündemi meşgul etmişti.