Fenerbahçe'nin 44 milyonluk yedek kulübesi

Advocaat'ın takımında yedek kaleci olarak 700 bin Euro değerindeki Ertuğrul Taşkıran, 7 milyon Euro'luk Robin van Persie, 6.5 milyon Euro'luk Volkan Şen, 4.2 milyon Euro'luk İsmail Köybaşı, 3 milyon Euro'luk Aatif Chahechouhe, 5 milyon Euro'luk Roman Neustadter ve 11 milyon Euro'luk Moussa Sow yer aldı.

YAKLAŞIK 44 MİLYON EURO

Yani Kanarya'nın yedek kulübesinin değeri toplamda 43.7 milyon Euro civarındaydı. Özellikle hücum oyuncuları olan Sow, van Persie, Aatif ve Volkan Şen'in kulübede olmaları altı çizilmesi gereken bir konuydu.

Kayseri'ye alışık olmadık bir şekilde tam kadro gelen Sarı- Lacivertliler'de teknik heyet, sakat olan kaptan Volkan Demirel dahil tüm oyuncuları bu deplasmana götürmüştü.

Toplamda 27 kişi olarak Kayseri'ye gelen takımdan 18'i maç kadrosunda yer alırken, önemli isimler kadronun dışında kaldı ve mücadeleyi tribünden izlemek zorunda kaldı.

Başta sakat olan kaleci Volkan (2.2 milyon Euro) olmak üzere Gregory van der Wiel (5 milyon Euro), Miroslav Stoch (4.5 milyon Euro), Oleksandr Karavayev (2.5 milyon Euro), Emenike (2.5 milyon Euro) ve Salih Uçan (2.5 milyon Euro), Kayseri maçının dışında kalırken, 90 dakikayı da büyük bir heyecanla takip ettiler.