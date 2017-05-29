Fenerbahçe'nin 5 yıldız isyanı

Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunu şampiyon olarak tamamlayıp 3. yıldızı takmasının ardından 3 büyükler arasında yeni bir tartışma başladı.

F.BAHÇE 1959'DAN ÖNCEKİLER DE SAYILSIN DİYOR

Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Federasyonun kurulduğu tarihten bu yana kazanılan şampiyonlukların sayılmasını isteyen F.Bahçe yönetimi, hatırlanacağı gibi 2015 yılında kazanılan bu kupaları da saymış ve 5 yıldızlı tişörtleri satışa sunmuştu. (1959 yılından önceki şampiyonluklar sayılırsa F.Bahçe'nin toplamda 28 şampiyonluğu olacak)

Siyah-beyazlıların 1957 ve 1958 sezonlarında kazandığı iki şampiyonluğu yıllar sonra TFF'den onaylatması ve bu sezon bu sayede 3. yıldızını takmış olması Fenerbahçe camiasını yeniden harekete geçirdi.

BEŞİKTAŞ'A SONRADAN NEDEN İKİ ŞAMPİYONLUK VERİLDİ?

Ancak Beşiktaş'ın 1959 yılından önceki şampiyonlukların sayılması gerektiğini belirten sarı-lacivertlilerden bir farkı var.

O da sonradan eklenen iki şampiyonluğun bölgesel değil Türkiye şampiyonluğu olması.

(Tahkim Kurulu kitabında Beşiktaş'a verilen şampiyonluklarla ilgili yapılan açıklama)

Ülkemizi 1957 ve 1958 sezonlarında ülke şampiyonu olduğu için Avrupa'da temsil eden siyah-beyazlılara bu şampiyonluklar UEFA tarafından verildi.

Bunun nedeni ise şu; 1955-56 yıllarında Şampiyon Kulüpler Kupası, yani bildiğimiz adıyla Şampiyonlar Ligi başlıyor. Türkiye'yi temsil edecek takımın Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılabilmesi için bölgesel değil ülke genelinde şampiyon olması gerekiyor.

O dönem ise Türkiye'de futbol federasyonu 3 lig düzenliyor:

-İstanbul Profesyonel Ligi

-Ankara Profesyonel Ligi

-İzmir Profesyonel Ligi

TFF ise 3 ligden 3 ayrı takım gönderemeyeceği için ''Federasyon Kupası'' adı altında bir lig düzenliyor. 1957 ve 1958 sezonlarında Federasyon Kupası'nı kazanarak ülke şampiyonu olan Beşiktaş, Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılmaya hak kazanıyor. Yani siyah-beyazlılara sonradan verilen iki şampiyonluk bölgesel değil ülke şampiyonluğu.





1959'DAN ÖNCEKİ ŞAMPİYONLUKLAR SAYILIRSA

Fenerbahçe 28 (19 Lig, 6 Milli Küme, 3 Türkiye Futbol Birinciliği)

Galatasaray 21 (20 Lig, 1 Milli Küme)

Beşiktaş 20 (14 Lig, 3 Milli Küme, 2 Türkiye Futbol Birinciliği, 2 Federasyon Kupası)

Trabzonspor 6 (6 Lig)

Gençlerbirliği 2 ( 2 Türkiye Futbol Birinciliği)

Harbokulu 2 ( 2 Türkiye Futbol Birinciliği)

Bursaspor 1 (1 Lig)

Ankaragücü 1 (1 Türkiye Futbol Birinciliği)

Göztepe 1 (1 Türkiye Futbol Birinciliği)

İstanbul Güneş (1 Milli Küme)

Ankara Demirspor (1 Türkiye Futbol Birinciliği)

Eskişehir Demirspor (1 Türkiye Futbol Birinciliği)

Muhafızgücü (1 Türkiye Futbol Birinciliği)

İstanbulspor (1 Türkiye Futbol Birinciliği)

Harbiye (1 Türkiye Futbol Birinciliği)