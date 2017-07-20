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Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Sturm Graz

UEFA Avrupa Ligi'nde Mladost Podgorica'yı 1-0'ın rövaşında 3-0 yenen Sturm Graz, 3. ön eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi Sturm Graz
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Avusturya ekibi, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda; Karadağ temsilcisi Mladost Podgorica'yı 1-0'ın rövaşında 3-0'lık skorla eledi. Galibiyeti getiren golleri; 33. dakikada Thorsten Röcher, 39 dakikada Philipp Zulechner ve 46. dakikada Deni Alar kaydetti.

STURM GRAZ TAKIMINI TANIYALIM

Sturm Graz, Avusturya Bundesliga'da oynayan, Styria merkezli Avusturyalı futbol kulübüdür. Kulüp 1909'de kurulmuştur ve renkleri siyah beyazdır. Graz'ın Avusturya Ligi'nde 3 şampiyonluğu bulunuyor.

Geçen sezon Avusturya Ligi'ni 3. sırada tamamlayan Graz UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı ve Fenerbahçe'nin 3. turdaki rakibi oldu. Avusturya ekibi, maçlarını 15.400 kişilik UPC Arena'da oynuyor.



TAKIMIN GÜNCEL KADROSU

Christian Gratzei, Christian Schoissengeyr, James Jeggo, Deni Alar, Marko Stanković, Philipp Zulechner, Simon Piesinger, Charalambos Lykogiannis, Martin Ovenstad, Philipp Huspek, Marvin Potzmann, Christian Schulz, Andreas Gruber, Lukas Spendlhofer, Marc Andre Schmerböck, Stefan Hierländer, Fabian Koch, Lukas Skrivanek, Barış Atik (Hoffenheim'dan kiralık), Sascha Horvath,
Sandi Lovrić, Tobias Schützenauer, Daniel Lück, Dario Maresic, Seifedin Chabbi, Kristijan Dobras, Romano Schmid, Fabian Ehmann, Roman Kienast

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