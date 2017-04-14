Fenerbahçe'nin B planı Remy

UEFA ile yapılan mali disiplin anlaşması çerçevesinde önümüzdeki sezon için en iyi kadroyu kurmaya çalışan Fenerbahçe yönetimi forvet hattı için Inter'in Sevilla'ya kiraladığı Karadağlı forvet Jovetic'i düşünüyor.

Ancak sarı-lacivertli ekip bu oyuncunun kiralanmasında çıkacak muhtelem problemlere karşı da önlemini şimdiden almaya çalışıyor.

BONSERVİSİ CHELSEA'DE

Fenerbahçe yönetimi daha önce de gündeme gelen Fransız santrfor Loic Remy'yi de listesine aldı ve bu futbolcunun menajeri ile de temasta bulundu.

Bonservisi Chelsea'nin elinde olan ve şu anda yine Premier Lig'de C. Palace forması giyen Remy'yi Chelsea'nin önümüzdeki sezon da kadroda düşünmüyor olması Sarı-Lacivertli yönetim için ciddi bir avantaj teşkil edecek. 30 yaşındaki yıldız hala etkili bir santrfor olarak dikkat çekiyor.

31 kez Fransa Milli Takım formasını giyen ve bu maçlarda 7 gole imza atan Remy'nin en önemli özelliği çabuk oluşu. Bu çabukluğu ona gol vuruşlarında ciddi bir pozisyon avantajı sağlıyor.

JOVETİC OLMAZSA REMY

Loic Remy'nin piyasadaki bonservis değerinin 7 milyon Euro civarında olduğu ve 2 milyon Euro gibi bir bedelle karalanmasının mümkün olduğu gelen haberler arasıda. Fenerbahçe yönetimi şu anda Jovetic ile ilgili girişimlerin sonucunu bekliyor. Olumsuzluk halinde Remy harekatı başlayacak.

Remy geçtiğimiz sezon hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın gündemine gelmiş ancak transer gerçekleşmemişti.

Geçen sezon Chelsea'de bu sezon da C.Palace'da istediği süreleri alamayan Remy, sürekli forma giyeceği bir kulübe sıcak bakıyor. Remy 2015'de Chelsea ile şampiyonluk yaşamıştı..