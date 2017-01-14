Fenerbahçe'nin efsanesi Lefter anıldı

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün ve Türk Futbol Tarihi'nin gelmiş geçmiş en iyi ve sembol sporcularından biri olan Lefter Küçükandonyadis, vefatının 5. yıldönümünde mezarı başında anıldı.

AİLESİ VE SEVENLERİ HAZIR BULUNDU

Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, ''13 Ocak 2012 tarihinde kaybettiğimiz "Ordinaryüs" lakaplı unutulmaz futbolcumuz Lefter Küçükandonyadis için Büyükada'da bulunan Aya Nikola Rum Ortodoks Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine Değerli Büyüğümüz Lefter Küçükandonyadis'in ailesi, yakınları, sevenleri, Fenerbahçeli Sporcular Yardımlaşma Derneği üyeleri ve taraftarlarımız katıldı. Anma töreninde eski futbolcumuz Ogün Altıparmak, Lefter Küçükandonyadis’in torunu Özlem Katmer’e Lefter’le çekindiği bir fotoğrafı takdim etti.'' denildi.

İYİ Kİ VAR OLMUŞLAR

Açıklamanın devamında Fenerbahçeli Sporcular Yardımlaşma Derneği Başkanı Ünal Uyguç'un “Fenerbahçe’yi Fenerbahçe yapan sporcularımızın en başında gelenlerden biri olan Lefter Küçükandonyadis ağabeyimizi anmak ve yaşatmak biz Fenerbahçeli sporcuların kutsal görevlerinden biridir. Onları anmak ve yaşatmış olmaktan gurur duyuyoruz. İyi ki var olmuşlar” şeklinde konuştuğu belirtildi.