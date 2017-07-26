Fenerbahçe'nin Emre Mor transferi zora girdi

Alman ekibi, yeni sezon hazırlıklarını İsviçre'de devam ediyor.
Milli futbolcumuz Emre Mor da takımının kampına ve ilk antrenmanında yer aldı.
KALMASINI İSTİYOR
Teknik direktör Peter Bosz'un 25 Temmuz'a kadar Emre Mor'un takımda geleceği hakkında karar vermesi bekleniyordu.
Genç futbolcunun İsviçre kampına katılması takımda kalma ihtimalini kuvvetlendirdi.
5 AĞUSTOS'TA BELLİ OLACAK
Bununla birlikte, Borussia Dortmund yönetimi, Emre Mor'u kiralama ya da satma seçeneğini gündeminden çıkarmış değil.
Milli futbolcunun geleceği, en geç 5 Ağustos'ta oynanacak Almanya Süper Kupası maçına kadar belli olacak.