Fenerbahçe'nin en istikrarlısı Skrtel oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Slovak futbolcu Martin Skrtel, takımın en fazla süre alan ismi oldu.
Sezon başında sarı-lacivertli takıma Liverpool'dan transfer olan Skrtel, kötü giden sezona rağmen gösterdiği performansla beğeni topladı.
Teknik direktör Dick Advocaat'ın vazgeçemediği isimlerin başında gelen Skrtel, 34 haftanın 31'inde ilk 11'de sahaya çıktı ve 29 maçta 90 dakika sahada görev aldı. Skrtel, toplam 2 bin 766 dakika sahada kaldı.
Bu sezon kaçırdığı 3 maçta da cezası nedeniyle oynayamayan ve sakatlık problemi yaşamayan 32 yaşındaki stoper, Advocaat'ın en güvendiği isim oldu.