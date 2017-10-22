108 yıllık Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde ezeli rakipler bugün bir kez daha karşı karşıya gelecek. İki takım da rakibine sosyal medyadan göndermelerde bulunuyor.

FENERBAHÇE ALEX'E YER VERMEDİ

Fenerbahçe, resmi Twitter hesabından sarı-kırmızılı ekibe atılan gollerden oluşan bir video yayınladı. Aykut Kocaman'dan Nobre'ye, Saffet Sancaklı'dan Oğuz'a Atkinson'a Boliç'e kadar Fenerbahçe tarihinde iz bırakmış futbolcunun golleri yayınlanan videoda yer aldı. Ancak Fenerbahçe'den olaylı şekilde ayrılan Alex'in golleri videoda yoktu.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a attığı goller - İZLE

Aykut Kocaman döneminde Aziz Yıldırım tarafından gönderilen Alex'in gollerini göremeyen sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan isyan etti.