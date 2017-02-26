Gaziantepspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

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51' Fenerbahçe'de Alper'in ara pasında Sow kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
46' İkinci devre Fenerbahçe'nin vuruşuyla başladı
İlk yarı sona erdi: Gaziantepspor 1-1 Fenerbahçe
40' Fenerbahçe inanılmaz bir pozisyon kaçırdı. Lens soldan getirdiği topu Sow'a çıkardı, Sow'un dokunuşunda top ağlara gidecekken Gaziantepspor savunması meşin yuıvarlığı çizgiden çıkardı.
38' Fenerbahçe oyunu rakip yarı alana yıktı, Gaziantepspor kontra atak kovalıyor.
34' Gelişen Fenerbahçe atağında Lens sağ kanattan ortasını yaptı. Onun ortasında Alper topu kontrol edemedi.
28' Fenerbahçe'nin beraberlik golünden sonra maçta tempo yükseldi. İki takım da gol arıyor.
23' GOL... Gaziantepspor 1-1 Fenerbahçe (Lens)
Organize gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan Alper ortasını yaptı. Onun ortasında Lens'in vuruşu ağlara gitti.
20' Fenerbahçe maçta dengeyi kurdu, beraberlik golünü arıyor.
14' Gaziantepspor golden sonra oyun üstünlüğü ele aldı, baskını oyununu sürdürüyor.
11' GOL... Gaziantepspor 1-0 Fenerbahçe (Sefa Yılmaz)
Hızlı gelişen Gaziantepspor atağında ceza sahasında topla buluşan Ghilas rakibinden sıyrıldı ve şutunu çekti. Onun vuruşunda Fabiano topu kurtardı. Sonrasında dönen topu tamamlayan Sefa topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi
8' Fenerbahçe duran toplarla etkili olmaya çalışıyor.
4' Fenerbahçe sağ kanattan Lens ile geldi, Hollandalı oyuncunun ortası üstten auta gitti.
1' Mücadele Gaziantepspor'un vuruşuyla başladı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'a konuk oluyor.
Son haftalarda düşüşte olan Fenerbahçe, Avrupa'dan elendikten sonra tamamen lige odaklandı. Sarı-lacivertliler Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşılaşacağı haftayı kazanarak avantajlı kapatmak istiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Gaziantepspor: Victor, Elyasa, Reis, Pedroso, Barış, Sefa, Fatau, Marcinho, Kisliak, Ghilas, Ben Hatira
Fenerbahçe: Fabiano, İsmail, Skrtel, Neustadter, Van der Wiel, Mehmet Topal, Ozan, Alper, Lens, Volkan Şen, Sow