Gaziantepspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR

Advocaat: Bana göre herkes suçlu

Advocaat'tan muhabire fırça: Sen bir yalancısın

Harun Tekin: Bir daha Bursaspor forması giymem

Konyaspor ile Aykut Kocaman ayrılığın eşinde, Advocaat'tan memnun olmayan Fenerbahçelilerin gönlü de eski hocaları Aykut Kocaman'da.

MFM ile Enugu Rangers arasında oynanan mücadelede Sikiru Olatunbosun, muazzam bir gole imza attı.

1 Barcelona'nın genç yeteneği muazzam bir gol attı - İZLE Jordi Mboula, UEFA Gençlik Ligi'nde oynanan Barcelona-Borussia Dortmund maçında attığı jeneriklik golle izleyenleri mest etti.

2 Aziz Yıldırım: Namazla iyi insan olunmuyormuş Aziz Yıldırım, bugün görülen 'Şikede kumpas davası' öncesi kulüp binasında gazetecilerle sohbet toplantısı yaptı.

3 Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi Osmanlıspor'u eleyen Olympiakos oldu.

4 Volkan Demirel: Türkiye'de başka takımda oynamam Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi Volkan Demirel, kulübün kendisini istememesi durumunda kariyerine Avrupa'da devam edeceğini söyledi.

5 Fenerbahçe'den Hamza Hamzaoğlu atağı Advocaat ile yolları ayırmayı planlayan F.Bahçe yönetimi, bir süredir boşta olan Hamza Hamzaoğlu'na teklif yapmaya hazırlanıyor.

6 Advocaat'tan muhabire fırça: Sen bir yalancısın Dick Advocaat, tazminatını almak için istifa etmediğini ima eden muhabire sert bir dille cevap verdi.

7 Beşiktaş Şenol Güneş ile sözleşme uzatıyor Beşiktaş yönetimi, geçen yıl takımı şampiyon yapan Şenol Güneş'e 4 yıllık yeni sözleşme önerecek.

8 Aziz Yıldırım'ın yerine Mahmut Uslu başkan olacak Aziz Yıldırım'ın baskılara dayanamayıp salı günü istifasını sunacağı ve Mahmut Uslu'nun geçici olarak başkanlığa getirileceği öğrenildi.

9 Trabzon'da Mehmet Ekici'ye benzin tepkisi Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Mehmet Ekici, Trabzon'da benzin alırken büyük bir şok yaşadı.