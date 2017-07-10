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Fenerbahçe'nin gençleri kamptan kovuldu

Fenerbahçe'nin genç futbolcuları Kerem Bulut ve Oytun Özdoğan Kaynak, sigara içince kamptan kavuldu.

Fenerbahçe'nin gençleri kamptan kovuldu
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2017-2018 sezonu için çalışmalarına başlayan ve yeni sezon Aykut Kocaman ile yeniden bir çıkış yakalamak isteyen Fenerbahçe, kampın ilk etabını Topuk Yaylasında gerçekleştirdi.

Yeni transferlerin ve genç oyuncuların biraraya geldiği kamp sona erdi ancak sosyal medyaya düşen bir fotoğraf taraftarların tepkisini çekti.

TOPUK YAYLASINDA SİGARA SKANDALI

Sarı Lacivertliler'in U-21 kadrosunda bulunan oyuncularından Kerem Bulut, yanında diğer gençlerinde bulunduğu bir ortama ait kareyi sosyal medya hesabından "Topuk Yaylası cezaevi" ifadesiyle paylaştı.

Genç oyuncun önünde söndürülmüş sigara olması da dikkatlerden kaçmadı.

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