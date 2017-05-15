Fenerbahçe'nin gözü kupada

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 17 Mayıs Çarşamba günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas idmanıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladıkları kaydedildi.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.