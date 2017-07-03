Fenerbahçe'nin gündemi fazla kilolar

Fenerbahçe'de tüm futbolcuların kiloları sürekli kontrol altında tutuluyor. Her futbolcu için ayrı beslenme programı uygulanırken, tüm bu çalışmalar Uzman Diyetisyen Şengül Sarıgu Talak gözetiminde yapılıyor.

HAMUR YEMELERİ YASAKLANDI

Fazla kiloları bulunan Fernandao ve Ozan Tufan, sıvı ağırlıklı özel yüklemeye tabi tutuluyor. Tatlı ve hamurlu yiyecekler kesinlikle yasak, belli bir saatten sonra ise hiçbir şey yiyemiyorlar.

VALBUENA ANTRENMANI EN SON TERK EDEN OLDU

Mathieu Valbuena idman sonrası taraftarlara imza dağıtmak için mesaiye kaldı. Yoğun ilgiyle karşılayan Fransız yıldız, uzun süren tezahüratların ardından sahayı en son terk eden isim oldu.