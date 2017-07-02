Fenerbahçe'nin gündeminde 3 forvet var

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi Aykut Kocaman'a 3 isim önerdi.

VAZ TE ALTERNATİFLER ARASINDA

Geçtiğimiz sezon Akhisar Belediyespor formasıyla 14'ü Türkiye Kupası olmak üzere 40 resmi maçta 25 gol atarak ligin en skorer isimleri arasında yer alan Portekizli Ricardo Vaz Te, birçok kulübün transfer listesinde yer almıştı.

Ege kulübü ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 31 yaşındaki deneyimli oyuncu için Zenit, Sporting Lizbon ve Olympikos'un da devrede olduğu öğrenilirken, Fenerbahçe'nin de Vaz Te'yi alternatif isimler arasında tuttuğu öne sürüldü.

Geçen sezonu Watford'da kiralık geçiren Milanlı Niang da ısrarla Fenerbahçe'ye yine kiralık olarak teklif ediliyor. Bu isim Fenerbahçe için ciddi bir alternatif durumunda.

PEREZ'DE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ SEVILLA

Arsenal'in İspanyol golcüsü Lucas Perez ile de dirsek teması devam ediyor. Arsenal'de istediği süreyi alamayan yıldız isme La Liga ekiplerinden Sevilla da talip olmuş durumda.

Ama Fenerbahçe, Arsenal'in kiralama teklifini kabul etmesi durumunda yıldız isme aldığı ücretin bir miktar fazlasını verebilecek durumda.

Bu 3 futbolcu da masada duruyor. Son sözü ise teknik patron Aykut Kocaman söyleyecek.