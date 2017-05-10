Fenerbahçe'nin hedefi Modeste

Gelecek yıl büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Fenerbahçe'de gündem çok hareketli.

ALİ YILDIRIM KÖLN'LE GÖRÜŞTÜ

Van Persie ve Fernandao'nun kötü performansı nedeniyle birinci sınıf bir forvet takviyesi yapmak isteyen yönetim, aradığı golcüyü Almanya'da buldu.

Modeste'nin en güzel golleri - İZLE

Fenerbahçe, Köln formasıyla harikalar yaratan Anthony Modeste için düğmeye bastı. Asbaşkan Ali Yıldırım'ın gizlice gittiği Almanya'da önce Köln kulübünün ile, ardından da Fransız forvet ve temsilcisi Hayko Ertür bir araya geldiği öğrenildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Sarı-Lacivertliler, 29 yaşındaki forvete de 3 yıllık sözleşme ve yıllık net 2.9 milyon Euro önerdi. Köln'ün 2015 yılında Hoffenheim'dan 4.5 milyon Euro'ya aldığı Modeste'nin fiyatını 15 milyon Euro olarak belirlediği öğrenildi.

Fenerbahçe bu sezon Bundesliga'da 25 gol atan Fransız yıldızla ilgili pazarlıklara önümüzdeki günlerde devam edecek..