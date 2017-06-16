Fenerbahçe'nin hedefinde 3 isim var

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Bu dönemde Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar resmen açıklandı.

3 TRANSFER DAHA YAPILACAK

Sarı lacivertlilerin hedefinde bir kaleci transferi var. Transferde gözetilen en önemli unsur Volkan Demirel ile rekabeti artırabilecek bir ismin olması. Öne çıkan isimse Malaga'dan Carlos Kameni.

Fenerbahçe kadroya bir de merkez orta saha oyuncusu katmak istiyor. Oyunu iki yönlü oynayabilecek bir isim arayan sarı lacivertlilerin ilk hedefi Malinovsky'di ancak futbolcunun Belçika'da Genk'te kalmayı tercih etmesi üzerine yeni adaylar üzerine çalışmalar sürüyor.

Lens'e teklifini sunan yönetim, futbolcudan gelecek yanıta göre bir kanat oyuncusu transfer etmek üzere araştırmalarına devam ediyor. Sarı lacivertlilerde en önemli hedeflerden biri de santrfor transferi. Özellikle Premier Lig'de araştırmalar yapan yöneticiler, maliyetler nedeniyle aceleci davranmıyor.

Robin van Persie'den faydalanmayı düşünen Aykut Kocaman, yeni gelecek santrforla van Persie'yi değişimli olarak kullanacak. Fernandao'nun sakatlıktan nasıl döneceği ise belirleyici olacak.