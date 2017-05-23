Fenerbahçe'nin ilk iki transferi netleşti

Türkiye'ye tarihinin ilk Avrupa Ligi Kupası'nı getiren Fenerbahçe, gelecek yıl için kolları sıvadı.

Vesely, Ekpe Udoh, Datome gibi isimleri takımda tutacak olan sarı lacivertliler, Doğuş Holding'le yapılacak işbirliğinin ardından da yeni yıldızları kadrosuna katacak.

BOGDANOVİC NBA'YE GİDİYOR

Bennett ve Antic ile yollarını ayıracak olan Kanarya, NBA'ye gitmek isteyen Bogdanovic'e engel olmayacak.

Sarı-lacivertliler, Bogdan Bogdanovic'in gitmesi halinde de işi sıkı tutacak, Doğuş Holding'in ayıracağı 35-40 milyon dolar arasındaki bütçeyle gücüne güç katacak.

MELLİ VE WANAMAKER GELİYOR

Fenerbahçe'nin temas halinde olduğu iki isim olan Bambergli Nicolo Melli ile Darüşşafaka'da oynayan Wanamaker'la büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenildi.